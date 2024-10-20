Konya Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Dünya Kültürel Miras Listesi’nde yer alan Çatalhöyük temasıyla 83. SKAL Uluslararası Dünya Kongresi’nde büyük ilgi topladı.

19-21 Ekim tarihleri arasında düzenlenen kongreye 35 ülkeden 350 turizm profesyoneli katıldı. Etkinlikte, oteller, seyahat acenteleri, tur operatörleri ve hava yolları gibi turizm sektörünün farklı kollarından temsilciler, sürdürülebilir turizm alanındaki gelişmeler üzerine bilgi ve deneyim paylaşımında bulundu.

‘goKonya’ standına yoğun ilgi

Çatalhöyük temalı goKonya standı, kongrede Konya’nın kültürel ve turistik zenginliklerini, yöresel gastronomisini ve "Bisiklet Şehri Konya" vurgusunu ön plana çıkararak dikkat çekti. Yerli ve yabancı katılımcılar, Konya’nın tarihi ve kültürel değerlerini yakından tanıma fırsatı bulurken, Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’nin sunduğu tarihî deneyimler hakkında bilgilendirildi.

Kongrenin öne çıkan anlarından biri, SKAL başkanlarının goKonya standını ziyaret etmesiydi. Ziyaretçiler, Konya’nın kültürel mirasını koruma çabalarını ve Çatalhöyük’ün tanıtımı için yapılan çalışmaları takdir ederek, standın sunduğu zengin temaların ve içeriklerin etkileyici olduğunu belirtti. Bu sunumlar, Konya’nın turizm potansiyelini daha geniş kitlelere ulaştırma yolunda önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Kongrede Konya’nın tarih ve kültür merkezleri tanıtıldı

Kongre sırasında, Konya’nın tarihi ve kültürel mirasını tanıtmak amacıyla diğer önemli merkezler hakkında da bilgi verildi:

Darülmülk Sergi Sarayı: Anadolu Selçuklu Devleti’ne yaklaşık 200 yıl boyunca başkentlik yapmış olan Konya’da yer alan bu sarayda, Selçuklu hanedan üyelerinin DNA ve anatomi analizleri sonucu oluşturulan heykeller sergileniyor. Ziyaretçiler, heykellerin önündeki karekodlar yardımıyla detaylı bilgi alabiliyor. Ayrıca, Türklerin Anadolu’yu yurt edinmesini sağlayan tarihi muharebeler animasyonlarla ziyaretçilere sunuluyor.

Taş Bina Tanıtım Merkezi: 1917 yılında inşa edilen bina, restore edilip "Taş Bina" ismiyle ziyaretçilerine açılmış olup, Konya’nın kültürel, coğrafi, ekonomik ve tarihi zenginliklerini teknoloji destekli deneyim alanlarında tanıtıyor.

Depo No: 4: Cumhuriyetin ilk yıllarında Tekel Deposu olarak kullanılan bu bina, 2023 yılında restore edilerek sanat galerisine dönüştürüldü. "Medeniyet Kuran Şehir" sergisinde, sanat ve teknolojiyi bir arada sunan çeşitli eserler sergileniyor. Sergi, Türk-İslam tarihinin derinliklerinde gizli kalmış mirası açığa çıkarmayı amaçlıyor.

Panorama Konya Müzesi: Türkiye ve dünyadaki Mevlevihanelerin maketlerinin yer aldığı müze, 13. yüzyıl Konya’sının tasvir edildiği bir alanda, "Bir Bilenle" uygulaması sayesinde şehrin kültürü hakkında bilgi veriyor. Uygulama, Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde detaylı içerik sunuyor.

Çatalhöyük’te teknoloji destekli tarih yolculuğu

Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi, ziyaretçilerine 9 bin yıl öncesine ışık tutan bir tarih yolculuğu sunuyor. Kazılardan elde edilen buluntuların replikaları ve antik yerleşim düzenini sergileyen merkez, ziyaretçilerin Türkçe ve İngilizce sesli anlatımlar eşliğinde o dönemin sosyal ve kültürel hayatına tanıklık etmesine imkân sağlıyor.

Yurt dışından gelen katılımcılar, Konya’yı ziyaret etmeye karar verdi

Organizasyona yurt dışından gelen önemli katılımcılar, standı gördükten sonraa Konya’yı ziyaret etmeye karar verdi. Skal International 2025 Dünya Başkanı Denise Scrafton, “Konya’da daha önce bulunmadım ama ziyaret etmeyi çok istiyorum. Bu stantta Konya’nın geçmişiyle alakalı bilgiler aldım. Antalya’da gerçekleşen bir önceki organizasyonda sema gösterisi izledim. Bunu yerinde izlemek için en kısa zamanda Konya’ya gelmek istiyorum” dedi. Skal Internatonal Almanya Düsseldorf Başkanı Eckhard Mischke ise “Konya’nın kültürel mirasının farkındayım ve Konya’yı tanıdığım için çok heyecanlıyım. Almanlar pek çok turizm çeşidini kombine ederek geliyorlar; Konya’da tercih edilenlerden birisi. İlginç bir yer ve turist gelmesi için bu yönü kullanılabilir. Konya’nın inanç turizmi konusu dikkat çekiyor” diye konuştu. Skal International İzmir Başkanı Güner Güney de “Konya hepimizin de bildiği gibi Türkiye’nin yıldızı olma konusu yolunda hızla ilerliyor. Kongremizin başından beri Konya standı ve Konya Büyükşehir Belediyesi ile çok güzel çalışma yaptık. Buraya yurt dışından gelen bazı katılımcılarımız da önümüzdeki günlerde Konya’yı ziyaret edeceklerini söyledi. Bu da bizi ayrıca mutlu etti” açıklamasında bulundu.