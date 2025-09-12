Toplumun her kesiminin, daha yaşanabilir Gaziantep hedefiyle bir araya geldiği Gaziantep Kent Konseyi, insanlık tarihinin en eski yerleşim yerlerinden olan ve Roma döneminin inanç merkezleri arasında yer alan Dülük Antik Kenti’nin dünyaya tanıtılması için yapılacak çalışmalara tam destek verecek.

Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Yusuf Erdem Güzelbey, yaptığı açıklamada, bugün sahip olduğu tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Gaziantep’in henüz tam olarak keşfedilmemiş değerleri olduğunu söyledi.

Bunların en başında da taş ve bakır çağlarından itibaren binlerce yıldır kesintisiz iskan görmüş, Hititler, Medler, Asurlular, Persler, Makedonya Kralı Büyük İskender İmparatorluğu ve Roma İmparatorluğu’na ev sahipliği yapan Dülük Antik Kenti’nin yer aldığını ifade eden Güzelbey, "Gaziantep’in kuzeyinde yer alan Dülük Antik Kenti ile ilgili master plan çalışmasına 3 yıl önce Ömer Selçuk Baz ve ekibiyle başlamıştık. Koruma kurulundan bu ay onaylanan proje için artık eyleme geçme zamanı geldi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin Kebertepe’deki mağara ve karşılama merkezi, Şehitkamil Belediyesi’nin taş ocağı kaya mezarlar ve köy alanı sokak sağlıklaştırması kısımlarını üstlenmeleriyle uygulama süreci başlamış oldu. Biz de Kent Konseyi olarak elimizden geldiğince destek veriyoruz" dedi.

Güzelbey, tarih boyunca inançların, kültürlerin ve uygarlıkların kesişim noktası olan bu bölgenin, özellikle Roma döneminde Mithra kültürü ile ün kazandığına dikkati çekerek, "Mithra, kökeni Pers dünyasına uzanan, ışığın ve hakikatin tanrısı olarak kabul edilen bir inanç sisteminin merkezindeydi. Bölgenin inanç merkezi olan bölge özellikle Roma İmparatorluğu döneminde askerler, tüccarlar ve yöneticiler aracılığıyla imparatorluğun dört bir yanına mithra inancını yaydı. Dülük’teki Mithras Tapınağı, Roma’nın doğu eyaletlerinde bu kültürün en önemli merkezlerinden biri olarak öne çıktı. Burada yapılan törenler, mağaralarda kutsal mekan olarak özellikle askerlerin gizemli ayinleri yapılırdı. Dülük’te Kebertepe’de bulunan mağara şu an da bilinen iki kollu yapısıyla en büyük mithras tapınağıdır. Dülük Antik Kenti’nin de tıpkı Zeugma gibi tüm dünyada bilinir hale getirmek için tüm paydaşlar ile çalışmalar başladı" dedi.

Güzelbey, kenti ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a da hazırlanan master planı ve yol haritasını anlattıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bölgemiz insanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden ve uygarlık merkezlerinden biri. Bugüne kadar hak ettiği değeri görmeyen Dülük Antik Kenti’nin adını inanç ve kültür turizmi kapsamında dünya çapında bilinir hale getirmek istiyoruz. Dülük Antik Kenti’nin öncelikle şehirdeki vatandaşlarımız tarafından ziyaret edilmesi, daha sonra tüm Türkiye ve dünya çapında bir merkez olmasını planlıyoruz. Dülük’ü öncelikle şehrin gündemine taşımamız gerekiyor düşüncesiyle hem Büyükşehir Belediyesi’ne hem Şehitkamil Belediyesi’yle sık sık bir araya geleceğiz. Bunun ilk çalışması bu hafta yapıldı. Bakanlığın destekleriyle burası için 3 yıllık bir çalışmayla hazırlanan master plan uygulamaya konulacak. Bununla birlikte bakanlık kazı dönemini 12 ayda çıkarttı.Bu alandaki mozaikler ve çok özel buluntuların artması ve korunması için şehrin desteğine ihtiyaç var."