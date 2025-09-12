Niğde’de hayırsever Ramazan Gürbüz tarafından yaptırılacak modern Aile Sağlığı Merkezi için protokol imzalandı.

Niğde Valiliği’nde düzenlenen imza törenine Vali Dr. Cahit Çelik’in yanı sıra Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Doğan Bahadır İnan ve bağışçı Ramazan Gürbüz katıldı. İmzalanan protokol kapsamında, Merkez Aşağıkayabaşı Mahallesi’nde belediyeye ait taşınmaz üzerine Emine-Mahmut Gürbüz Aile Sağlığı Merkezi inşa edilecek.

Vali Cahit Çelik, yaptığı konuşmada hayırsever katkılarının Niğde’nin sağlık yatırımlarına güç kattığını belirterek, "Devletin yaptığı yatırımların yanı sıra, Ramazan amca gibi hayırsever vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine destek vermesi bizler için çok kıymetli. Kendisine bu anlamlı katkısından ötürü teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımıza da tahsis sürecindeki desteği için ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah Ramazan amcamızın anne ve babasının ismini taşıyan bu merkez, uzun yıllar vatandaşlarımıza hizmet edecek" dedi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise hayırseverliğin toplumda örnek teşkil ettiğini vurgulayarak, "Ramazan amca, ilimize sağlık alanında çok güzel bir eser kazandıracak. Bizler de belediye olarak her türlü desteği verdik. Bu tür katkılar, diğer hayırseverlerimize de örnek olacak. İnşallah burada şifa bulacak çok hastamız olacak. Bu anlamlı hayrın kabul olmasını diliyorum. Başta sayın Valimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Hayırsever Ramazan Gürbüz ise Niğde’de yaşamasa bile memleketine olan sevgisini dile getirerek merkeze anne ve babasının isminin verilecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yapılan konuşmaların ardından hazırlanan protokol imzalandı. Tamamlanmasının ardından mülkiyeti Milli Emlak’a devredilecek olan merkez Sağlık Bakanlığı’na tahsis edilerek hizmet sunacak.