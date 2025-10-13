KONYA (İHA) – Konya’da bir kişi, çeşitli ev aletleri satan iş yerindeki yoğunluğu fırsat bilerek dışarıda bulunan kutulu fanlı ısıtıcıyı bakarmış gibi yaparak çaldı. Şahsın ısıtıcıyı alıp gittiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Tarihi Bedesten Çarşısı’nda bulunan ev aletleri satan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi iş yerine gelerek elektrikli fanlı ısıtıcıyı incelermiş gibi yaparak eline aldı. Etrafına bakan şahıs, daha sonra fanlı ısıtıcıyı alarak dükkanın önünden uzaklaştı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. İş yerinde incelemeler yapan ekipler, şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Şahsın elektrikli fanlı ısıtıcıyı alıp gittiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın geçtiğimiz pazar günü gerçekleştiğini anlatan esnaf Yunus Emre Karaca, "Kameralara baktığımız zaman yaşı da büyük bir şahsın yapmış olduğu bir hırsızlıktı aslında. Biz içeride müşterilerimizle ilgilenirken dışarı geliyor. Zaten hem içeride hem de dışarıda kameralar da mevcut. Bir tane fanlı sobamız vardı. Onu götürüyor arkadaş. Yani böyle şeylerde ihtiyaç sahibi olduğu zaman zaten bu bedesten esnafının genelde böyle bir inceliği var. Gelip böyle durumunu arz ettiği zaman da ‘Ağabey durumum yok’ dediği zaman da insanlar gerçekten verebilecekleri halde, gelip böyle hırsızlık yapmaları bizi çok üzüyor. Emniyet güçlerimizle hemen irtibata geçtik. Allah razı olsun hemen müdahale ettiler, ekip gönderdiler. Arkadaş şu an aranıyor. Tabii biz de bulunduğu zaman malımızı almak isteriz veyahut da şikayetçi olmak isteriz" dedi.