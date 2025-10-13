Manisa yöresinin motifleri modern tasarımla Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) buluştu.

Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarımı ve Mimarlık Fakültesi, lisans öğrencisi Furkan Işıksever’in Kişisel Tekstil Sergisi"ne ev sahipliği yapıyor. Sergi, 19 Ekim’e kadar fakültenin Sanat Galerisi’nde ziyarete açık olacak. Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarımı ve Mimarlık Fakültesi, genç sanatçı adaylarını desteklemeye devam ediyor. Fakülte lisans öğrencilerinden Furkan Işıksever’in, TÜBİTAK 2209-A desteğiyle hazırladığı bitirme projesi kapsamındaki tekstil tasarımları, düzenlenen bir sergiye sunuldu.

Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halit Yaşar sergi açılışında yaptığı konuşmada, öğrenci çalışmalarının görünür kılınmasının, genç tasarımcıların üretim süreçlerine ve motivasyonlarına önemli katkı sağladığı ifade etti. Açıklamada ayrıca, "Furkan Işıksever Kişisel Tekstil Sergisi"nin, geleneksel motiflerin çağdaş bir bakış açısıyla nasıl harmanlanabileceğine dair fakülte bünyesinde önemli bir örnek teşkil ettiği belirtildi. Sergide, Işıksever’in Manisa’nın Gördes yöresine ait geleneksel motifleri, modern tasarım ilkeleriyle yeniden yorumladığı özgün çalışmaları yer alıyor. Genç tasarımcı, hazırlık sürecinde yoğun bir motif araştırması yaptığını, ardından dijital tasarım ve kompozisyon geliştirme aşamalarına odaklandığını belirtti. Projesiyle tekstil alanında yenilikçi yaklaşımları ve kültürel mirası bir araya getirmeyi hedeflediğini vurguladı.