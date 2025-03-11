DUA isimli sinema filmi ilk defa 13-14 Mart 2025 tarihinde Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Gösteri ve Sanat Merkezinde vizyona giriyor.

DUA Sinema Filmi Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Gösteri ve Kültür Merkezi’nde seyirci ile buluşuyor.

Dua isimli sinema filminin başrollerini Nisanur Reyyan, Nazire Soylu, Dilan Atmaca, Zeliha Bakan yönetmen ve yapımcılığı Gökhan - Hakan Işıklı, aranjör ve müzik yönetmenliği Hakan Işıklı montaj-kurgu seslendirmesi ise Işıklı Sanat merkezinde yapıldı.

Çekimlerinin bir kısmı Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Mezuniyet Projesi dersi kapsamında ‘’Sınıfın Dışında Toplumun İçinde’’ Toplumsal Sosyal Duyarlılık Projeleri kapsamında Öğretim Görevlisi Jale Hülya Alcan danışmalığında bütçesiz yürütüldü. Filmin mali bütçesi Yönetmen Gökhan Işıklı tarafından karşılanmış geliri hasta çocuklara bağış olarak yapılması öngörülüyor.

Sinema filminin konusu

İnternet her ne kadar sanal bir mecra olarak görülse de aslında gerçek yaşamda olduğu gibi hem fırsatları hem de riskleri barındırıyor. Erzurum’da anneleri ile birlikte yaşayan 2 lise ve üniversite öğrencisinin aileleri ile yaşadıkları sorunları ve çözüm yollarını yine Erzurum’un dini, tarihi, kültürel mekânlarında çekilen sinema filmi gençlerin sosyal medyayı kullanırken ebeveynlerin nelere dikkat etmesi gerektiğini ailede yaşanan sorunlarda bile sağlıklı iletişim sağlamak ve yaşama devam etmek için gerekli inanç ve güç birliğinin önemini vurgulayarak filimde rol alan 2 genç kız ve annelerinin bu yeni düzenin olumsuz etkilerini hafifletmelerine yardımcı çözüm önerileri sunuyor.

Erzurum’da gençlerin DUA’nın nazik ve destekleyici gücü ile aile iletişimin değerini anlatmak ve onların kaba, ayrımcı, zorbalığa varan veya uygunsuz davranışların asla kabul edilemez olduğunu anladıklarından emin olmak adına daha az cep telefonu az daha az internet daha az sosyal medya tartışma kavga yerine daha çok kitap okumak, Erzurum’daki dini tarihi ve kültürel mekânları gezmek, ibadet-inanç ve dua ile uzun süre ekran başında uykusuz geçen çevrimiçi kullananlara kıyasla daha sağlıklı mutlu huzurlu iletişiminin okul beraberinde akademik başarı ve dijital becerilere sahip olma eğiliminde olan gençlerin gündelik yaşam okul- ilişkilerini öykü dilinde anlatan bir film.