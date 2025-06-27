Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan ‘Gölgede Kalan’ konulu fotoğraf yarışması için başvurular başladı.

DTSO, ‘Gölgede Kalan’ adıyla Diyarbakır’da çekilen somut olmayan kültürel varlıklar, gastronomi, zanaat, müzik, el sanatlar, geleneksel kıyafetler, etkinlikler, oyunlar ve ritüeller alanında fotoğraf yarışması başlattı. Fotoğraf yarışmasıyla ilgili bilgi veren DTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Tayınlamak, "Toplam 5 kategoride gerçekleştirilecek olan fotoğraf yarışması için 140 bin TL ödül dağıtılacak. Herkesin katılabileceği fotoğraf yarışması için son başvuru tarihi 30 Eylül 2025 olarak belirlendi. Fotoğraf Yarışmasının jürisinde Haluk Çobanoğlu, Ümit Bektaş, Sedat Suna Pınar Can ve Meryem Özdemir Ok yer alıyor. 15 Ekim 2025 sonuçların açıklanacağı yarışmada dereceye giren eserler 18-26 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan Kitap Fuarı’nda sergilenecek" dedi.