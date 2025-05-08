Düzce Ticaret ve Sanayi Odasında (DTSO) Excel ve ChatGpt kullanımı eğitimi gerçekleştirildi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın üye talepleri doğrultusunda sürdürdüğü eğitim faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. Katılımcılar tarafından yoğun ilgi gören Excel ve ChatGpt kullanımı eğitimi tamamlandı. Eğitimde; Excel Eğitmeni Ömer Bağcı tarafından katılımcılara kullanımı ve kısayollar, hesaplama teknikleri ve ChatGPT gibi yapay zekanın kullanımı, sıralama, filtreleme, yazdırma işlemleri, eğer, etopla gibi formüllerin yapay zeka ile kullanılması ve PİVOT TABLO UYGULAMALARI konularında bilgiler aktarıldı.