Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı 2025 Toplantısı, 500’den fazla belediye başkanı, bilim insanı ve uzmanı bir araya getirerek sağlıklı kentler için ortak vizyon oluşturdu.BURSA (İGFA) - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı 2025 Yılı İş Toplantısı ve Teknik Konferansı, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 17-19 Haziran tarihlerinde Merinos Atatürk Kültür Merkezi’nde başladı. ‘Dirençli Sağlıklı Şehirler: Herkes İçin Sürdürülebilir Kentsel Gelecekler’ temasıyla düzenlenen etkinliğe, 1900’ü aşkın şehir ve belediyeyi temsil eden 500 yerli ve yabancı belediye başkanı, bilim insanı ve uzman katıldı. 2019-2025 dönemini kapsayan 7. fazın son toplantısı olan program, geçmiş başarıları değerlendirip 8. faz için stratejiler belirlemeyi hedefliyor.

“BURSA TAAHHÜDÜ İLE ORTAK İRADE”

Açılışta konuşan Bursa Büyükşehir Belediye ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Bozbey, 20 yıl aradan sonra Bursa’da yeniden düzenlenen toplantının önemine dikkat çekti. Bozbey, “İklim krizi, toplumsal eşitsizlikler ve sağlık politikaları gibi hayati konuları uzmanlarla ele alacağız. ‘Herkes için sağlık’ ilkesiyle kapsayıcı politikalar üreteceğiz. Toplantının sonunda imzalanacak ‘Bursa Taahhüdü’, eşitlikçi, barış odaklı ve dirençli kent vizyonumuzun belgesi olacak. Ayrıca karbon salımını telafi için bin 200 fidan dikeceğiz” dedi.

“RİSKLERİ FIRSATA ÇEVİREBİLİRİZ”

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, şehirlerdeki sağlık sorunlarının iklim krizi, yaşlanan nüfus ve barınma gibi faktörlerle arttığını belirtti. “Türkiye’de nüfusun yüzde 93’ü şehirlerde yaşıyor, yaşlı nüfus oranı yüzde 10’u geçti. Bilinçli adımlar ve dayanışmayla riskleri fırsatlara çevirebiliriz,” diye konuştu.

DSÖ’DEN BURSA’YA ÖVGÜ

DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı Yöneticisi Kira Fortune, Bursa’nın ev sahipliğine ve liderliğine teşekkür ederek, 8. fazın Bursa’da başlamasının sembolik önemini vurguladı. DSÖ Türkiye Temsilcisi Tasnim Atatrah, Bursa’nın geçmişle geleceği buluşturan bir şehir olduğunu belirtirken, DSÖ Bulaşıcı Hastalıklar Bölüm Başkanı Robb Butler, pandemi ve iklim değişikliği gibi zorluklara karşı Türkiye’deki sağlıklı kentlerin çalışmalarını övdü.

Açılışta kılıç kalkan ve sema gösterileri sunulurken, konuşmaların ardından aile fotoğrafı çekildi.

Toplantı, Refah, Gezegen, Katılım, İnsanlar, Mekan ve Barış temalı oturumlarla devam ediyor.