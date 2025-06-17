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Kırıkkale’de polis ekipleri tarafından 1 adet ruhsatsız tabancayla yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6136 Sayılı Kanun’a muhalefet suçunun önlenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi. Yapılan çalışma neticesinde R.U. isimli şahsın aracında yapılan aramada 1 adet tabanca ve 3 adet fişek ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA