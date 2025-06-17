Samsun’da idrar şikayetleriyle hastaneye başvuran 68 yaşındaki hasta, erken tanı ve doğru tedaviyle prostat kanserinden kurtularak sağlığına kavuştu.

Samsun Büyük Anadolu Hastanesi’ne yaklaşık bir yıl önce idrar yapmada zorlanma ve gece sık idrara çıkma şikâyetleriyle başvuran A.H.’nin, yapılan tetkiklerde PSA (Prostat spesifik antijen) düzeyinin yüksek olduğu tespit edildi. Riskli bulgular üzerine hastaya prostat MR’ı çekildi ve biyopsi planlandı.

İlk biyopside kanser tespit edilmemesine rağmen, yüksek riskli PIN (Prostatik intraepitelyal neoplazi) saptandı. Düzenli takibe alınan hastanın PSA değerlerinde artış görülünce biyopsi tekrarlandı ve erken evrede prostat kanseri tanısı netleştirildi.

Başarılı ameliyat, hızlı iyileşme

Hastalığın henüz organa sınırlı olduğunun PSMA görüntüleme ile teyit edilmesinin ardından, hastaya radikal prostatektomi ameliyatı uygulandı. Ameliyat sonrası süreci sorunsuz geçiren A.H., 3. günde taburcu edilerek sağlığına kavuştu. Süreç hakkında bilgi veren Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Mümin Temel, "Prostat kanseri sinsice ilerleyebilen bir hastalık. Erken tanı ve düzenli takip sayesinde hastamızın sağlığını koruduk. Bu örnek, düzenli kontrollerin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor" dedi.