DENİZLİ (İHA) – Denizli Yaşar Saniye Gemici Anadolu Lisesi, Türkiye Halk Oyunları Federasyonunun Şanlıurfa’da düzenlediği Gençler Düzenlemeli Dal Türkiye Finalinde üçüncü oldu.

Denizli Yaşar Saniye Gemici Anadolu Lisesi, 13-14-15 Haziran tarihlerinde Şanlıurfa’da Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüpler Arası Gençler Düzenlemeli Dal Türkiye Finali’nde sergilediği performansla Türkiye üçüncüsü oldu.

Kültürel zenginliği sahneye taşıyan ekip, disiplinli çalışmaları, özgün koreografileri ve otantik kıyafetleriyle hem seyircileri hem de jüriyi büyülediğini anlatan Yaşar Saniye Gemici Anadolu Lisesi Müdürü Muslu Canlı, elde edilen bu başarının gurur verici olduğunu belirterek; "Bu başarı, yalnızca öğrencilerimizin değil, okulumuzun, ailelerimizin ve kültürel değerlerimize sahip çıkan herkesin ortak emeğinin ürünüdür. Halk oyunlarımızı yaşatan gençlerimizi yürekten kutluyor, onları yetiştiren, halk oyunları hocamız Ömür Günay, öğretmenlerimize ve destek veren tüm velilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Öğrencilerini kutlayan halk oyunları antrenörü Ömür Günay ise "Elde ettiğimiz büyük başarı. Uzun zamana yayılan disiplinli bir çalışmanın sonucudur. Halk oyunlarını herkese sevdiren öğrencilerimize teşekkür ediyorum. bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan her zaman desteklerini hissettiğimiz öğrenci velilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Okulumuzun ve şehrimizin ismini başarılarla duyurmaya devam edeceğiz" diye konuştu.