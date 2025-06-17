Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte inşa edilen göletlerin kentteki tarım ve hayvancılık sektörüne büyük katkı sunduğunu belirtti. Başkan Sekmen, her ay yeni göletlerin tamamlanıp çiftçi ve besicilerin emrine sunulduğunu kaydetti.

Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, şu kaydı düştü: "Erzurum’umuzun bereketli topraklarını suyla buluşturuyor, tarım ve hayvancılık sektörümüze güçlü bir destek sağlıyoruz. Geçtiğimiz ay Tortum Çamlıca, Oltu Toprakkale ve Narman Kilimli’de tamamladığımız göletlerimizi de üreticimizin emrine sunduk. Göletlerimiz hem tarım arazilerinin sulanmasında hem de hayvan içme suyu temininde hayati bir rol üstleniyor. Özellikle yaz aylarında kuraklık riskiyle karşı karşıya kalan üreticiler için bu göletler adeta birer ‘can simidi’ niteliği taşıyor. İşte bu nedenle doğal kaynaklarımızı en verimli şekilde değerlendirerek, sadece bugüne değil, yarınlara da hizmet eden kalıcı eserleri şehrimize kazandırıyoruz. Her alanda kalkınan, büyüyen ve gelişen bir Erzurum için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz."

"Her damla su, Erzurum’un yarınlarına yapılan yatırımdır"

Başkan Mehmet Sekmen, gölet projelerinin Erzurum’un hem bugününü hem de geleceğini güvence altına aldığını vurguladı. Sekmen, şu görüşlere yer verdi: "Her damla su, Erzurum’un yarınlarına yapılan bir yatırımdır. Bakınız 12 yılda 750’yi aşkın gölet yaptık. Göletlerimiz tarım ve hayvancılığın yanı sıra meralarımızın zenginleşmesine ve hayvan popülasyonunun artmasına da katkı sağladı. Tarımsal sulama ve hayvan içme suyu fonksiyonlarına sahip göletlerimiz ile tarım ve hayvancılık sektörü daha da gelişti. İşte bu değişim ve dönüşümle Erzurum’da çiftçilerimizin yüzünü güldürmeye, topyekûn bir şekilde kırsal kalkınmaya adeta öncülük ediyoruz. Böylelikle tarımsal anlamda mevcut altyapının modernizasyonunu yaparak iklim krizine karşı dirençli bir tarım stratejisi oluşturuyoruz."