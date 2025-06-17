Konya’nın Seydişehir ilçesinde arpa-buğday hasat sezonu başlarken, ilk arpa hasadı yapıldı.

Seydişehir ilçesinde 2025 arpa-buğday hasat sezonu, Kumluca Mahallesi’nde çiftçi Yusuf Özgül’ün tarlasında ilk arpa biçimiyle start aldı. Bölgedeki diğer çiftçiler de hazırlıklarını tamamlayarak hasat dönemine başladı. İlçe tarımının önemli geçim kaynaklarından olan arpa ve buğday üretiminde bu yıl da verimli olması bekleniyor. Çiftçiler, devletin belirlediği 13 TL’lik alım fiyatının sektör için motive edici olduğunu belirterek, emeğinin karşılığını almayı umduklarını ifade etti.