Erzincan’da karla kaplı arazide koyun sürüsünü ağaç dallarıyla beslenmeleri için dışarı çıkarak Mert Yılmaz (25), droneyle domuz sürüsünü görüntüledi.

Erzincan merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Sazlıpınar köyünde yaşayan ve ailesiyle birlikte hayvancılık yapan Mert Yılmaz, 2018’de İletişim Fakültesini kazandı. Ancak sadece bir gün derse giren Mert Yılmaz, ’şehir hayatı bana göre değil’ diyerek, çok özlediği köyüne ve hayvanlarına döndü. Yıllardır amatör olarak kendi imkanları ile fotoğraf ve video çeken Yılmaz, bunları 4 yıl önce sosyal medya hesaplarında paylaşmaya başlayınca, büyük bir ilgiyle karşılaştı. Zamanla kendisini daha da geliştirip, drone ve profesyonel kameralarda çekime başlayan Yılmaz’ın sosyal medya hesaplarında 500 bin takipçisi oluştu. Videoları ise milyonlarca kişi tarafından izleniyor.

Mert Yılmaz, bu seferde karla kaplı arazide domuz sürüsünü drone ile görüntüledi. Bir yandan koyun sürüsünü otlatırken diğer yandan da karlı arazide domuz sürüsünü havadan görüntüledi.