Ağrı’nın Diyadin ilçesinde bağlı Hacıhalit İlkokulu, 2024-2025 eğitim yılında düzenlenen egzersiz (drama) kursunun yıl sonu etkinlikleriyle canlandı.

Okulda yapılan hazırlıklar sayesinde sahne gösteriler için uygun hale getirildi. 4/A sınıfı öğrencileri, okul öncesi öğretmeni Büşra Akın’ın rehberliğinde yıl sonu performanslarını büyük bir başarıyla sundu.

Enerji ve neşeyle dolu bu etkinlik, drama kursunun etkisiyle ve "Küçük Prens" teması işlenerek hazırlandı. Müzik öğretmenlerinin düzenlediği dinletinin ardından "Küçük Prens" gösterisi, "Vantrolog gösterisi" ve "Branşlara Göre Öğretmenler" temalı performanslar izleyicilere sunuldu.

Diyadin Milli Eğitim Şube Müdürü Uğur Adıgüzel’in de katılım gösterdiği etkinlik, hem öğretmenlerden hem de öğrencilerden büyük övgü aldı.