Ağrı’nın Hamur ilçesinde Tarım Müdürleri Üreticilerle Buluştu Sebze Fideleri Dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, yerli üretimi desteklemek ve tarımsal kalkınmayı teşvik etmek amacıyla önemli bir etkinlik düzenledi.

Hamur ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, yerel tarım müdürleri üreticilerle bir araya geldi. Etkinlikte, üreticilere domates, biber, patlıcan, salatalık ve çeşitli sebze fideleri dağıtıldı. Bu dağıtımın, bölgedeki tarımsal üretkenliği artırarak ekonomi üzerinde olumlu bir etki oluşturması bekleniyor.

Tarım müdürleri, fidelerin üreticilere ulaştırılmasının yanı sıra, yerli tohum kullanımı ve sürdürülebilir tarım uygulamaları hakkında da bilgilendirmelerde bulundu.

Üreticiler, yerel yönetimlerin bu tür destekleyici çalışmalarının tarım sektörüne olan katkılarından memnun olduklarını ifade etti.