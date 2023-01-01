Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde seyir halinde olan özel bir şirkete ait yakı tankeri devrildi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde seyir halinde olan özel bir şirkete ait yakı tankeri devrildi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, ilçeye bağlı Balabancık-Karacahalil karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.B. idaresindeki 59 LP 739 plakalı özel bir şirkete ait olan yakıt tankeri yolun ıslak ve kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi. Kendi imkanları ile Malkara Devlet Hastanesine gelen yaralı sürücü buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.