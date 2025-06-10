Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği’nde görevli Polis Memuru Burcu Ertem, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği kadrosunda görevli olan Polis Memuru Burcu Ertem, 13 Mayıs 2025 tarihinde ikametinde rahatsızlanmasının ardından Erzurum Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Yaklaşık bir ay süren tedavisinin ardından Ertem, 10 Haziran 2025 tarihinde hastanede hayatını kaybetti.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüz Doğubayazıt Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği kadrosunda görevli Polis Memuru Burcu Ertem, 13 Mayıs 2025 tarihinde ikametinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, tedavi gördüğü Erzurum Şehir Hastanesi’nde 10 Haziran 2025 tarihinde vefat etmiştir. Merhum mesai arkadaşımız Burcu Ertem’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, "Doğubayazıt Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği kadrosunda görevli Polis Memuru Burcu Ertem 13.05.2025 tarihinde rahatsızlanarak Erzurum Şehir Hastanesine kaldırılmış, tedavi gördüğü hastanede 10.06.2025 tarihinde vefat etmiştir. Meslektaşımıza Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve teşkilatımıza başsağlığı dileriz." denildi.