Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, "Okuyan Şehir Ağrı" projesi kapsamında düzenlenen münazara yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Ağrı Valiliği himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen proje çerçevesinde il merkezinde gerçekleştirilen münazara yarışmalarına 46 ortaokul ve 23 lise katıldı. Yarışmalar sonunda dereceye giren öğrenciler için Bilim ve Sanat Merkezi salonunda ödül töreni düzenlendi. Törende konuşan Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, projeye katkı sunan öğrenci, öğretmen ve idarecilere teşekkür ederek, münazara yarışmalarının öğrencilerin özgüven kazanmasına ve düşünme becerilerinin gelişmesine katkı sağladığını ifade etti.

Ortaokullar arasında düzenlenen final yarışmalarında öğrenciler, "İnsan doğaya hakimdir" ve "Doğa insana hakimdir" tezlerini savundu. Üçlü final karşılaşmaları sonucunda Boztoprak Ali Yorulmaz Ortaokulu birinci, Şehit Er Vefa Çelik Ortaokulu ikinci, Selahaddin Eyyubi Ortaokulu ise üçüncü oldu.

Liseler arası finalde ise "Edebiyatın en kıymetli ürünü şiirdir" tezini savunan Şemsi Türkmen Anadolu Lisesi birincilik elde etti. "Edebiyatın en kıymetli ürünü romandır" tezini savunan Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi ikinci olurken, Ağrı Dağı Lisesi üçüncülüğe layık görüldü.

Lise kategorisindeki yarışmalar, İbrahim Çeçen Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Akif Arslan başkanlığındaki öğretmen jüri üyeleri tarafından değerlendirildi.

Tören sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, yarışmalarda başarı gösteren öğrencilere ödüllerini takdim etti.