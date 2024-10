Kepez Belediyesinin katkılarıyla Türkiye Motosiklet Federasyonunun yarış takviminde yer alan Türkiye Drag Şampiyonası’nın 2. ve 3. ayak yarışlarında Kulalı genç yarışçı Ferdi Can Çoraplı Pro 200 CC kategorisinde birinci oldu. Bir diğer Kulalı yarışçı Emirhan Demirci ise her iki ayak yarışlarında da ikinci olarak yarışmaya damga vurgu.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) yarış takviminde yer alan Türkiye Drag Şampiyonası’nın 2. ve 3.ayak yarışları, Kepez Drag Pisti’nde gerçekleştirildi. Daha önceki yarışlara Kula’dan katılarak sayısız başarılar elde eden Erkan Selendili’nin hazırladığı, sürücülüğünü Ferdi Can Çoraplı’nın yaptığı drag motoru, her iki ayak yarışlarında da Pro 200 CC kategorisinde birinci oldu. Yarışmaya katılan bir diğer Kulalı isim olan Emirhan Demirci ise finalde şampiyon Ferdi Can Çoraplı’nın rakibiydi. İki Kulalı gencin damga vurduğu yarışlarda Ferdi Can Çoraplı birinci olarak şampiyonluğu göğüslerken, diğer Kulalı genç Emirhan Demirci ise ikinci oldu.

Drag yarışlarına Manisa ve Kula’nın adını altın harflerle yazdıran Kulalı genç yarışçılar, kendilerine destek ve sponsor olan herkese teşekkür ederek bu başarılarını Kula’ya armağan etti.