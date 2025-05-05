Yunusemre Belediyesi, Üçpınar Mahallesi’nde hayata geçirdiği iki önemli projeyle hem mahalle sakinlerini sevindirdi hem de vefa örneği gösterdi.

Mahallelerin ihtiyaçları, vatandaşların taleplerine duyarsız kalmayan Yunusemre Belediyesi, Üçpınar’da yaptığı parka eski beldenin efsanevi ve tek belediye başkanı Yasin Halat’ın ismini verdi. Yine beldede özellikle futbola büyük emek vermiş merhum Şaban Nişli’nin ismini de futbol sahasına verdi. Törene Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Üçpınar Belediye Eski Başkanı Yasin Halat, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Mehmet Arslan, meclis üyeleri, daire müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Üçpınar Muhtarı Levent Ay yaptığı konuşmada projeleri mahallelerine kazandıran Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ve ekibine teşekkür etti. Törende duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olamayan Şaban Nişli’nin ablası Gülser Gürdergen çalışmada emeği olan herkese teşekkür etti.

Parka ismi verilen Üçpınar’ın efsanevi belediye başkanı Yasin Halat açılan parkın yalnızca kendine değil mahalleye gönül vermiş herkese gösterilen bir vefa olduğunu dile getirerek, "Sözlerime bu parkı adıma vererek bana bu gururu yaşatan herkese teşekkür ederek başlamak istiyorum. Burada doğup büyüdüğüm sokaklarında yürümekten onur duyduğum adımı taşıyan bir parkın açılışında sizlerle birlikte olmanın gururunu yaşıyorum. Her şeyden önce şunu ifade etmek isterim ki bu park yalnızca bir yeşil alan değil, birlikte soluk aldığımız sevinçleri ve hüzünleri birlikte yaşadığımız bu beldede ortak hatıralarımızın vücut bulduğu bir mekandır. Açılan bu park şahsım adına değil mahalleye gönül vermiş herkes adına bir vefadır. Görevim süresince elimden geleni en iyisini yapmaya gayret ettim. Bu yolda zaman zaman yorulduk, sınandık. Ama hiçbir zaman inancımızı, insanlığımıza duyduğumuz sevgiyi yitirmedik. Çünkü bu topraklara hizmet etmek bana her zaman bir vazife değil, bir şeref oldu. Bu parkta çocuklarımızı oynarken, yaşlılarımızı dinlerken gençlerimizi ne Alırken ben de huzurla diyeceğim ki biz elimizden geleni yaptık. Burası sizlere emanet. Bu vesileyle parkın yapımında emeği geçen tüm kurum ve çalışanlara bana bu onuru layık gören siz değerli hemşehrilerime ve hayatım boyunca desteklerini esirgemeyen aileme gönülden teşekkür ederim" dedi.

Konuşmasına CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırıyı kınayarak başlayan Yunusemre Belediye Başkanı Balaban, "Genel Başkanımız Özgür Özel’e yapılan alçakça saldırıyı kınıyoruz. Özgür Özel yalnız değildir. Ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin lideri değil toplumsal muhalefetin lideridir" dedi.

"Vefa bizim için en önemli olgudur" diyen Belediye Başkanı Balaban törende yaptığı konuşmada, "İnsan olmanın en önemli özellikleri vefa ve empati yapabilmektir. Bize her zaman rol model olmuş, Türkiye’de ender görülen hem belediyeyi açmış, hem de kapatarak belediyenin tek belediye başkanı olma özelliğini taşıyan partimize de toplumsal mücadeleye de büyük emek veren abimize parka ismini vererek bir lütuf sunmuyor; ona yakışanı yapıyor, hakkını teslim ediyoruz. Ne yazık ki Üçpınar’a geçtiğimiz 10 yılda ciddi bir yatırım gelmedi. Bize düşen görev 10 yıldır dışlanan, ötekileştirilen Üçpınar’a liyakatlı bir şekilde hak ettiği değeri vermektir" diye konuştu.

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Bölgede yapılacak yatırımlara da değinen Başkan Balaban açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Belediyesi olarak ayrım yapmıyoruz. Bize oy versin, vermesin her köye, her mahalleye eşit hizmet yapıyoruz. Seyitli Mahallemizde partimize beş altı o ya çıkıyor ya çıkmıyor. Ama Seyitli’ye söz verdik. Oraya da halı sahayı yaptık, yakında güzel bir törenle açacağız. Karakılınçlı Mahallemizde de düğün salonumuzun temelini bu yıl içerisinde atacağız. Parti olarak insan, köy, mahalle ayrımı yapmıyoruz. Şaban Nişli. Bu da önemli bir vefa. Biz farklı bir isim düşünmüştük. Meclisten de o kararı almıştık ama Yasin abi ve Levent Muhtarım uyardı. Geri adım attık. Şaban Nişli’nin ailesi de değerli bir aile. Sevgiyle, saygıyla anıyoruz. Onun da adını ölümsüzleştirdik. Ayrım yapmadan, borçları bahane etmeden yapabildiğimiz kadar hizmetleri yapacağız. Gülşah başkanım, Ferdi başkanım el ele Manisa’yı özlenen günlere hak ettiği yerlere getireceğiz. Tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." Konuşmaların ardından davetlilerle birlikte parkın ve futbol sahasının açılışı yapıldı. Futbol sahasını gezen Başkan Balaban, oynanan maçın da başlama vuruşunu yaptı.