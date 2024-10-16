Denizli’de Tripolis Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı ve ekibi, antik kent ve Sarayköy ilçesinde Kurtuluş Savaşı döneminden kalma siperler buldu. İlk defa bir kazı vasıtasıyla bir siperin gün yüzüne çıkarıldığını ifade eden Tripolis Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Bahadır Duman, “Dolayısıyla biz hem bu askeri belgelerin verdiği bilgiler doğrultusunda hem de hava araçlarıyla ve uydu fotoğraflarda yaptığımız araştırmalarda bu siperleri tespit etmiş bulunduk” dedi.

Denizli’nin Buldan ilçesinde bulunan Tripolis Antik Kenti’nde arkeolojik çalışmalarını sürdüren ekip, hem antik kentte hem de Sarayköy ilçesinde Kurtuluş Savaşı döneminde kullanılmış siperleri gün yüzüne çıkardı. Tripolis Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Bahadır Duman ve ekibi dönemin askeri evrakları ve uydu görüntülerini inceledikleri sırada keşfettikleri siperlerde çalışma yürüttü. İlk olarak Tripolis Antik Kenti’nde bulunan siperde çalışma yürüten ekip, o dönem kullanılan silah parçaları, mermi ve konserve kutularını buldu. Arkeolojik yöntemlerle ile kazılan siper yoğun çalışmalar sonucu ortaya çıkarıldı. Yine dönemin askeri yazışmaları, uydu görüntüleri ve dron araçlarıyla yapılan çalışmalarda Sarayköy’ün Tosunlar Mahallesi’nde iki siper daha keşfedildi. Tripolis Antik Kenti’nde sürdürülen çalışmalar sırasında önemli bir buluntuları olduğunu ifade eden Doç. Dr. Duman, “Kentin kuzeyinde yer alan Tiyatro Tepesi’nin mevkisinde Milli Mücadele dönemine, 1920-1922 yıllarına ait siperler tespit edildi. Yaklaşık 200 metre uzunluğundaki siperler bulduk. Direkt toprağa kazılarak yaklaşık 1 buçuk metre derinliğinde, 80 santimetre genişlikte ve 200 metre uzunluğunda toplam kapladığı alan ise 4 bin 200 metrekare civarında” dedi.

“1920-1922 döneminde gerçekleşen savaşa ait çeşitli kalıntılara ulaştık”

1920 ve 1922 yıllarında gerçekleşen savaşa ait önemli çeşitli kalıntılara ulaştıklarını dile getiren Doç. Dr. Duman, “Bunlardan en önemlisi de o dönemde hem Yunan hem de Türk askerlerinin birbiriyle çatışması üzerine çok sayıda mermi kalıntısı var. Yine o dönemde kullanılan fişeklerin boş kovanları, silah parçaları, askerlerin o dönemde kullandığı, içerisinde balık ve sığır etinin olduğu konserveler tespit edildi. Bu çıkan buluntuların büyük bir kısmı restorasyonu tamamlandı. Bu yılın başında açılan Denizli Kent Müzesinde sergilenmektedir” şeklinde konuştu.

“Geçmişe dair bir kapı daha açıldı”

Geçmişe bir kapı açtıklarını vurgulayan Tripolis Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Duman, “Bu siperlerde gerçekleştirilen kazılar önemli çünkü biz Denizli’nin Milli Mücadele döneminde önemli bir aktör olduğunu biliyoruz. Bu konu hakkında çok sayıda da belge var. Ancak somut olarak elimizde bu mücadelenin gerçekleştiğine dair önemli bir kalıntı olduğu ve ilk defa bir kazı vasıtasıyla günümüzden yüz yıl öncesine ait siperler kazılmış oldu. Bu vasıtayla da hem geçmişe dair bir kapı daha açıldı hem de günümüzde bu bölgede yaşayan ya da Denizli civarında yaşayan insanlar gelip tarihimize ait kalıntıları ziyaret edebilecekler” dedi.

“Hem uydu hem de havadan fotoğraflarla tespit ettik”

Siperlerin varlığını daha öncesinde bildiklerini kaydeden Doç. Dr. Duman, “Bunun da öncesinde zaten 1920’li yıllardan kalma askeri belgelerde Yenice Kent’te ve hemen Yenice Kent’in bitişiğinde Tosunlar’da ve yine Tosunlar’ın Güney bitişiğinde üç siperden daha bahsediliyordu. Dolayısıyla biz hem bu askeri belgelerin verdiği bilgiler doğrultusunda hem de hava araçlarıyla ve uydu fotoğraflarda yaptığımız araştırmalarda bu siperleri tespit etmiş bulunduk” ifadelerinde bulundu.