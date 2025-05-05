Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ‘Daha temiz bir Turgutlu’ için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda kent genelinde çöp konteynerleri yenilendi, servis bekleme durakları temizlendi.

Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent sağlığını korumak ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Yapılan kontroller sonucunda kent genelinde eskimiş ya da tahrip olmuş konteynerler tespit edilerek program dahilinde yenileniyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri; Atatürk Bulvarı, Piyaleoğlu Caddesi ve Akçakmak Yolu’nda çok sayıda yeni konteynerleri konumlandırdı.

Ana arterlerde sürdürülen çalışmaların önümüzdeki günlerde de devam edecek ve toplamda 200 adet yeni çöp konteyneri kent genelinde konumlandırılacak.

Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki temizlik çalışmalarına servis bekleme duraklarını da dahil etti. Günlük hayatın önemli noktalarından biri olan bu alanlar, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlenerek daha hijyenik hale getirildi. Özellikle yoğun kullanılan Pazartesi Pazarı, Dede Korkut, Bayramyeri ve İstasyonaltı Mahallesindeki duraklarda yapılan temizlik çalışmalarında duraklar yıkanarak toz, kir ve biriken atıklardan arındırıldı.

Turgutlu Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Temizlik İşleri Müdürü Evren Erbaş Ser, "Ekiplerimiz, Turgutlu’yu daha temiz, daha sağlıklı bir yer haline getirmek için gece gündüz demeden çalışıyor. Bu kapsamda kentimizin temiz bir görünüme sahip olması için çöp konteynerlerinin düzenli olarak kontrolünü yapıyor, dezenfekte ediyor ve eskimiş olanları yenileriyle değiştiriyoruz. Ayrıca kentimizde yoğun olarak kullanılan servis bekleme duraklarımızda da halkımızın sağlığını korumak adına kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştiriyoruz. Halkımızın sağlıklı, temiz bir çevrede yaşaması için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.