Manisa Celal Bayar Üniversitesinin geleneksel hale gelen ve bu yıl 30.’su düzenlenen spor etkinlikleri, MCBÜ Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi Spor Salonu’nda başladı. Üniversite personelinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikler, sportif dayanışmayı ve kurumsal birlikteliği pekiştirmeyi amaçlıyor.

Bu yılki etkinliklerde futsal, tenis, basketbol ve voleybol olmak üzere dört farklı branşta müsabakalar düzenlenecek. Etkinliklerin açılış müsabakası, Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi personel takımları arasında oynandı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çetin’in yaptığı ilk vuruşuyla başladı. Takımlar, belirlenen fikstür doğrultusunda mücadele ederek finale ulaşacak. Spor etkinlikleri, final karşılaşmalarının oynanacağı 30 Mayıs tarihinde sona erecek. Etkinlik sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlenecek törenle takdim edilecek.