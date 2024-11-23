Dr. Ahmet Yalkın’dan Yeni Bir İlham Kaynağı: Hayatının Başrolü Sensin

Dr. Ahmet Yalkın’ın kişisel gelişim ve toplumsal dönüşümü bir araya getiren kitabı Hayatının Başrolü Sensin, okuyucularıyla buluşuyor. Kendi potansiyelinizi keşfetme yolculuğuna rehberlik eden bu eser, bireysel gelişimin toplumsal yapıyı nasıl dönüştürebileceğini derinlemesine ele alıyor.

Fütürist, ekonomist ve T-İnsan kitabının yazarı Ufuk Tarhan, kitabı şu sözlerle değerlendiriyor:

“Hayatının Başrolü Sensin, kişisel gelişimi toplumsal dönüşümle birleştirerek bireylerin potansiyellerini keşfetmelerine ve dünyada olumlu bir etki yaratmalarına rehberlik eden, düşündürücü bir eser. Dr. Ahmet Yalkın’ın akıcı ve derinlemesine anlatımı, herkesi kendi yaşam yolculuğunu anlamaya ve geliştirmeye davet ediyor.”

Gönül Dağı dizisinin hikâye yazarı Mustafa Çiftci ise kitap hakkında şunları söylüyor:

“Kişisel gelişim tek başına yeterli değil; toplumsal boyutu olmadan eksik kalır. Dr. Ahmet Yalkın’ın eseri, sadece başarıya odaklanan bakış açılarına bir alternatif sunarak, toplumsal dönüşümü de işin içine katan derinlikli bir çalışma. Bu eser, kişisel gelişimi bizim topraklarımıza özgü bir yaklaşımla ele alarak, başarıyı sadece piyasa odaklı değil, daha anlamlı bir çerçevede değerlendiriyor. Satırlar arasında Dr. Ahmet Yalkın’ın gelecekteki eserlerinin ayak seslerini de duyuyoruz. Şimdiden bereketli okumalar dilerim.”

Protokol ve Kurumsal Nezaket Kuralları Uzmanı İhsan Ataöv, kitapla ilgili şu ifadeleri kullanıyor:

“Öz farkındalık ve toplumsal dönüşümün kapılarını aralayan bu eser, okuyucuyu kendi hikâyesinin başrolüne davet ediyor. Dr. Ahmet Yalkın, 20 yılı aşkın eğitim tecrübesiyle, her satırda okuyuculara ‘Hayatının Başrolü Sensin’ mesajını ustalıkla sunuyor. Kitabın sonunda, okuyucuyu kendi potansiyelini keşfetmenin huzuruna kavuşturacak ve hayatının gerçek anlamına ulaşmaya hazır hale getirecek bir yolculuk bekliyor.”

Yazar Hakkında

1979 Yozgat-Boğazlıyan doğumlu Dr. Ahmet Yalkın, eğitim ve bilim alanındaki uzun yıllara dayanan tecrübeleriyle tanınıyor. Erciyes Üniversitesi Kimya Bölümü’nde lisans, Bozok Üniversitesi’nde yüksek lisans ve 2024 yılında Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde doktora eğitimini tamamladı.

Kariyerine 2002 yılında Yozgat Merkez Atatürk Lisesi’nde başlayan Yalkın, öğretmenlik ve idarecilik görevlerinin yanı sıra Avrupa Birliği ve kalkınma projelerinde aktif roller üstlendi. 2020 yılından itibaren Tarsus Üniversitesi’nde çalışmalarını sürdüren yazar, bilim ve sanat alanındaki yazılarını www.bilimselkalem.com kişisel internet sitesinde okuyucularıyla paylaşıyor.

Kitap Hakkında

Kitabın ön sözünde Dr. Yalkın, okuyucularına şöyle sesleniyor:

“Bu eser, kişisel gelişimin toplumsal dönüşüm üzerindeki etkilerini keşfetmenize olanak tanıyan bir rehberdir. Maslow’un ‘Kişi ne olabiliyorsa, o olmalıdır’ anlayışı doğrultusunda, bireyin kendi potansiyelini keşfetmesi ve topluma katkı sağlaması için tasarlanmıştır. İnsan, hayat, bilim ve sanat gibi temalar eşliğinde, içsel ve toplumsal farkındalık yolculuğuna davetlisiniz.”