Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen Marmara Kariyer Fuarı (MARMARAKAF 25), Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Fuara katılan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), standıyla hem öğrencilerden hem de protokol üyelerinden büyük ilgi gördü.

DPÜ standı, öğrencilerin kariyer planlarına yön vermek, staj ve iş imkanları hakkında bilgi almak için tercih edilen önemli bir merkez haline geldi. Kariyer ve Mezun Merkezi ile Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü’nün hazırladığı stant, ilk olarak Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ve beraberindeki üniversite heyeti tarafından ziyaret edildi.

Gün boyunca öğrencilere DPÜ’nün akademik programları, burs imkanları, öğrenci toplulukları ve sosyal yaşam hakkında detaylı bilgi sunulan stant, Kocaeli protokol üyelerinin de ilgisini çekti. Ziyaretçiler arasında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, Kocaeli Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça, Kocaeli Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yer aldı.

Rektör Kızıltoprak, yaptığı açıklamada, "Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak MARMARAKAF 25’e katılmaktan ve öğrencilerimizin yoğun ilgisiyle karşılaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu tür etkinlikler, öğrencilerimizin kariyer planlarını şekillendirmelerine ve iş dünyası ile bağlantı kurmalarına yardımcı olmak açısından son derece değerli. Standımıza tüm katılımcıları davet ediyoruz" dedi.

Etkinlik kapsamında DPÜ’den Dr. Öğr. Üyesi Kudret Armağan "Eğitimde Motivasyon ve Stres Yönetimi" başlıklı bir eğitim, Dr. Öğr. Üyesi Canan Armağan ise "Etkili Zaman Yönetimi" üzerine bir sunum gerçekleştirdi.