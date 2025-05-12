Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Tavşanlılı Ressam Dilek Kocaman Yılmazer’in atölyesini ziyaret ederek sanatçıya büyük bir onur yaşattı.

Rektör Kızıltoprak, sanatçının birbirinden özel yağlıboya tabloları ve çini çalışmalarından oluşan nadide eserlerini yakından inceledi. Rektör Prof. Dr. Kızıltoprak, 1995 yılından bu yana kendi kendini geliştirerek uzun yıllardır öğrenci yetiştiren sanatçıyı disiplinli ve özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti. Kişisel sergileri hakkında bilgi aldı. Ziyaretin sonunda Rektör Kızıltoprak, Ressam Yılmazer’e bir plaket takdim etti.

Sanatına adadığı 30 yılı geride bırakan Ressam Dilek Kocaman Yılmazer, Rektör Kızıltoprak’a yeni projeleri hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak’ın nazik ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yılmazer, günün anısına Rektör’e hediyelerini takdim etti. Bu anlamlı ziyaret, üniversite ve yerel sanat camiası arasındaki iş birliğinin güzel bir örneği olarak değerlendirildi.