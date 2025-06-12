Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksek Okulu Grafik Tasarımı Programı’ndan mezun olan 72 yaşındaki Selma Şahin’e, öğrenme azmi ve ilham verici duruşu dolayısıyla Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak tarafından onur belgesi verildi.

Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı Programı’ndan mezun olan 72 yaşındaki Selma Şahin’e, özel onur belgesi takdiminde konuşan Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, "Selma hanım hepimize öğrenmenin yaşı olmadığını gösterdi. Kendisi Kütahya Dumlupınar ailesi için bir ilham kaynağıdır. Bu azim ve kararlılığı hepimiz örnek almalıyız" ifadelerini kullandı.