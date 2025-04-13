Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi, TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında önemli bir başarıya imza attı.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak yaptığı açıklamada, "Güzel Sanatlar Fakültemizden 23’ü Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, 1’i Seramik ve Cam Bölümü öğrencisi olmak üzere toplam 24 öğrenci, TÜBİTAK 2209-A desteği almaya hak kazandı" dedi.

Prof. Dr. Kızıltoprak, bu sonuçların üniversite adına gurur verici olduğunu belirterek, "Üniversitemiz ve öğrencilerimiz adına çok önemli bir başarıya imza atıldı" ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde yalnızca "Güzel Sanatlar Fakültesi" adıyla geçen fakülteler arasında en fazla proje desteği kazanan fakülte olarak birinci sıraya yerleşen DPÜ, büyük bir başarıya imza attı. Ayrıca DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Türkiye’deki tüm benzer bölümler arasında 23 proje desteği ile birinci sırada yer aldı.