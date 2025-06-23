Amasya’nın Merzifon ilçesinin tescilli lezzeti keşkek, çömlekte tahta kaşıkla dövülerek hazırlanıyor. Et, nohut ve yarma da katılarak çömlekte pişirilen keşkek yöre halkı tarafından dövülme olarak yorumlanan tahta kaşıkla ezilmesi sonrasında servis ediliyor.

Besleyici ve doyurucu

Merzifon keşkeği genel olarak bayram sabahlarında, düğünlerde ve özel misafirlere ikram edilen besleyici ve doyurucu olması, hazmının kolaylığı ile uzun süre tadının damakta kalması özelliğiyle bilinen lezzetli bir yemek. Büyükbaş hayvan ya da ördek veya kaz eti, nohut, yarma ve tereyağı da katılarak çömleğin içinde taş fırınlarda yaklaşık 12 saat odun ateşinde pişirilen keşkek çömlek içinde ahşap kaşık yardımıyla çarpılarak bütün ürünlerin ezilip lapa haline getiriliyor. Üzerine tereyağlı salça sos ilave edilip sıcak ikram edilmesi bu coğrafi işaret tescilli lezzetin ayırt edici özellikleri arasında gösteriliyor.

Gastronomi festivalinde ikram edildi

Merzifon Belediyesi ve Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) iş birliğiyle ilki gerçekleştirilen Merzifon 1. Uluslararası Gastronomi ve Turizm Festivali’nde ziyaretçilere ikram edilen keşkek, lezzetiyle damaklarda iz bıraktı.

‘Keşkeği dövdün mü?’

Yemeğin hazırlanırken durumunun ‘Keşkeği dövdün mü?’ şeklinde sorulduğunu anlatıp çömlekteki keşkeği tahta kaşıkla dakikalar boyunca hafif dokunuşlarla ezdiklerini anlatan Ülkü Kayaoğlu, "Bu yemek dövülerek yapılıyor. Çömlekteki keşkeğimizi sakız kıvamına gelene kadar dövüyoruz" dedi.

Tarihi 3 bin yıllık

Keşkeğin tarihinin 3 bin yıl öncesine Hititler dönemine kadar dayandığını belirtip krallara ikram edildiğine değinen gurme Yaman Kesim de Merzifon’un coğrafi işaret tescilli bu yemeğine et olarak büyükbaş hayvan etinin yanı sıra ördek veya kaz eti eklendiğini söyledi.

İlçede ilki düzenlenen Merzifon 1. Uluslararası Gastronomi ve Turizm Festivali’ne çok sayıda usta şef katıldı. Kazan kazan yemeklerin ikram edildiği festivalde yarışmalar da düzenlendi.