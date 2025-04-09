Hatay’ın Dörtyol ilçesinde Emniyet Müdürlüğü görevlilerince motosiklet tamircilerine yönelik denetim yapıldı, işyerlerinde bulunan 62 motosiklet kontrol edildi.

Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ve Trafik Büro ekiplerince, ilçe genelinde faaliyet gösteren motosiklet tamircilerine yönelik yapılan kontrollerde 10 işyeri denetlendi. Denetimlerde; 62 motosiklet kontrol edildi, 35 şahıs sorgulandı. Yapılan kontrolde 1 işyerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilerek işyeri hakkında gerekli idari işlem başlatıldı.

Ayrıca, motosiklet sürücüleri ve tamircilere yönelik gerekli bilgilendirmeler yapıldı.