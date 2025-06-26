Muğla’nın Milas ilçesi Güllük Mahallesi’nde domuz sürüleri sokakları mesken tutarken, bazı vatandaşlar ise domuzlarla selfie çekmeye başladı.

Ege’nin gözde turizm merkezleri Kuşadası, Bodrum, Marmaris ve Milas’a bağlı Güllük’te domuz popülasyonu her geçen gün artıyor. Özellikle yaz sezonunun başlamasıyla birlikte sokaklarda ve mekan önlerinde sık sık görüntülenen yaban domuzları, vatandaşlar kadar turistleri de şaşkına çeviriyor.

Bölge halkı ve işletmeciler ise artan domuz sayısından endişeli. Özellikle gece saatlerinde yiyecek arayışına çıkan domuzlar, çöp kutularını karıştırıyor, sahil şeridinde dolaşıyor ve zaman zaman mekanlara kadar giriyor. Domuzların turistik beldelerde adeta "alışılmış bir manzara" haline gelmesi sosyal medyada da gündem olmaya devam ediyor.

Son olarak sunucu Duygu Meltem Yalçınkaya, eğlenmek için gittiği Güllük’te bir mekanın önünde karşılaştığı domuz sürüsüyle selfie çekti. O anları sosyal medya hesabından da paylaşan Yalçınkaya, "Güllük akşamları artık daha vahşi ama bir o kadar da renkli" notunu düştü.