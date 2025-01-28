Kütahya’nın Domaniç ilçesi, beklenen kar yağışının az olmasıyla birlikte doğa severleri farklı bir deneyime davet etti. Tavşanlı ve çevre ilçelerden kar keyfi yaşamak için gelenler, Domaniç’in eşsiz ormanlarında yürüyüş yaparak ve piknik yaparak doğanın tadını çıkardı.

Tavşanlı’ndan gelen Fatma Yalçın Küçük, "Domaniç’e en yakın yer olduğu için kar görme umuduyla buraya geldik. Kar olmasa da ormanların huzur veren atmosferi bizi çok mutlu etti. Özellikle şelale çok güzeldi. Burada hafta sonunu değerlendirmek ve çocuklarla vakit geçirmek çok keyifli oluyor" şeklinde duygularını paylaştı.

Domaniç ormanlarının oksijen deposu olduğunu belirten Fatma Yalçın Küçük, şehrin gürültüsünden ve stresinden uzaklaşmak için buraya geldiklerini ifade ederek, "Yazın daha çok geliyoruz ama kışın da doğanın farklı bir yüzüyle karşılaşmak güzel oluyor." dedi.

Domaniç’e gelenlerin bir kısmı yürüyüş yaparken bir kısmı da piknik yaparak günün keyfini çıkardı. Kar yağışı olmasa da ziyaretçiler, Domaniç’in doğal güzelliklerinin tadını çıkararak unutulmaz hatıralar biriktirdi.