Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte, Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen iftar programında doktor ve sağlık personelleriyle bir araya geldi.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Tabip Odası, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen Tıp Bayramı İftarı’na eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte katıldı.

Bir otelde düzenlenen programda, tek tek masaları dolaşarak, davetlilerle yakından ilgilenen Başkan Büyükkılıç, 14 Mart Tıp Bayramı’nda, fedakârca emek veren tüm sağlık kahramanlarının bu özel gününü de kutladı.

Dualarla başlayan programda, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Bu güzel şehri sağlık alanında hizmetleriyle buluşturan ve onurumuz olan çok değerli meslektaşlarımın, müsaadenizle başta eşim olmak üzere her birinizin 14 Mart Tıp Bayramı’nı ayrı ayrı tebrik ediyorum. İyi ki varsınız, sizlere minnettarız" dedi.

Ramazan dolayısıyla 14 Mart Tıp Bayramı’nda ayrıca bir manevi iklim oluşturduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, huzur içerisinde bayramlara erişilmesini temenni etti.

Kayseri Tabip Odası Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet İlhan Şahin de Tıp Bayramı’nda böyle bir manevi havayı hep birlikte yaşamak istediklerini belirterek, tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

"Eşi Hekim, Oğlu Hekim, Tam Bir Hekim Ailesi"

Program sonunda, bu anlamlı günde plaket takdimleri gerçekleştirilirken, Başkan Büyükkılıç, meslektaşlarıyla yaşadığı hatıraları da paylaştı. Kayseri Tabip Odası Başkanı Mehmet İlhan Şahin de sahneye çıkarak, "Başkanımız tabip odamızın onursal başkanlarındandır, siyasette halka hizmet ettiği için odamızda görev almadı ama kendisini odamızın onursal başkanlarından birisi sayıyoruz. Ne zaman, ne istesek Büyükşehir Belediyemizin imkânlarını bize sundu, eşi hekim, oğlu hekim, tam bir hekim ailesi ve hekimliğin çok kıymetini bilen ve buna değer veren bir insan" diyerek, Başkan Büyükkılıç’a emeklerinden dolayı hediye takdim etti.

Teravih Sonrası Esnaf Ziyareti

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, iftar programının ardından esnaf ve vatandaşlarla teravih namazı sonrası buluşmaya devam etti. AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ile birlikte esnafları ziyaret ederek, bereketli işler temenni eden Başkan Büyükkılıç, "Erciyesevler Camii’nde kıldığımız teravih namazının ardından kadirşinas esnaflarımızı ziyaret ederek, mübarek Ramazan-ı Şeriflerini tebrik ettik" dedi.