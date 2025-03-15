Dünyada Roma Dönemi’ne ait tek tarım takviminin Develi’nin Gereme bölgesinde ortaya çıkması, Gereme’de Roma Dönemi tarım ve ziraat eğitiminin de yapıldığının en önemli delili olma özelliğini gözler önüne serdi.

Kayseri Müze Müdürlüğünce koruma altına alınan taşlar, türünün Anadolu’da bilinen tek örneği olması sebebi ile turizm açısından da değer ifade ediyor. Develi’de 2013 yılında bulunan bin 700 yıllık tarım takvimi müzede korunuyor. Anadolu insanının binlerce yıl astronomik dizilimlere ve ayın evrelerine göre tarım yaptığı biliniyor. Biyodinamik tarım takvimi ile de bu geleneğin yazılı hale getirildiği Roma Dönemi’nde de kullanılan benzer takvimlerden ve taşların üzerindeki figürlerden yola çıkarak, biyodinamik tarım takviminin ortaya çıktığı da bilgiler arasında.

Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dr. Öğretim Üyesi Bilgin Yazlık, taşların üzerinde ayın evreleri ve takımyıldızlarına benzeyen belirli bir sistematikle dizilmiş noktalar olduğunu gördüğünü belirtti. Araştırmaları sonucunda taşların, ay ve yıldızların konumlarına göre tarımsal faaliyet zamanlaması yapılan biyodinamik tarım takvimine ait parçalar olduğunu tespit ettiğini aktaran Yazlık, Roma Dönemi’nde kullanılan takvimin, Anadolu’da bilinen ilk ve tek örnek olarak öne çıktığını ifade etti. Yazlık, taşlarla ilgili yazdığı makalede, "5 parçanın birbiriyle olan bağlantılı diyagramlarını çıkardık. Buna benzer bir örnek daha önce hiç görülmedi. Mevcut örnekleri bildiğimiz için geçmişteki bu örneği de gördüğümüzde ikisi arasındaki ilişkiyi bulmuş olduk" diye konuştu.