Ağrı’da dünyaya gelen ve nadir görülen bir doğumsal anomalisi olan 39 haftalık bebek, uçak ambulansla Ankara’ya sevk edildi.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 39 haftalık ve 2 kilo 200 gram olarak dünyaya gelen Berivan Boztepe isimli yenidoğan bebek, doğumunun 3. saatinde yapılan değerlendirme sonucu nadir görülen doğumsal bir kalp hastalığı olan pulmoner atrezi tanısı aldı. Sağlık sorunu nedeniyle acil ileri cerrahi müdahale ihtiyacı doğdu. Durumun tespit edilmesinin ardından sağlık ekipleri hızla harekete geçti.

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde, uzman doktorlar eşliğinde yapılan değerlendirme sonrası Berivan bebek, Sağlık Bakanlığı’na ait uçak ambulansla Ankara Etlik Şehir Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’ne sevk edildi.