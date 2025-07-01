Manisa’nın Akhisar ilçesi Karaköy Mahallesi yakınlarında 28 Haziran Cumartesi günü başlayan orman yangını ekiplerin gece gündüz demeden müdahalesine rağmen 4’üncü gününde de devam ediyor.

Akhisar’ın Karaköy Mahallesi’nde 28 Haziran Cumartesi günü 11.25’te başlayan ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alanda devam eden orman yangınına gece boyunca 2 adet gece görüşlü helikopter ve ekiplerin müdahalesi ile devam ederken, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava araçlarının da sayısı artırıldı. Gün doğumu ile birlikte Akhisar yangınında 2 uçak ve 8 helikopter ile 23 arazöz, 19 itfaiye aracı, 36 su tankeri, 26 iş makinası, 3 TOMA ve 630 personelin alanda görev yaptığı bildirildi.