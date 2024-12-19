Batman’ın Gercüş ilçesinde kış mevsiminin vazgeçilmez yemişlerinden meşe palamudu sonbaharda toplanıp kışın tüketiliyor.

Gercüş ilçesine bağlı Kömürcü köyünde dağlık arazide yetişen meşe palamutları vatandaşlar tarafından toplanıp, kışın sobanın üzerinde pişirilerek yeniliyor. Meşe palamudu hem çiğ hem de pişmiş halde tüketiliyor. Meşe palamudunun herkesin sevdiği bir tat olduğunu belirten vatandaşlar, özellikle sobanın üstünde pişirilen palamudun daha lezzetli olduğunu ve bunu kışın çerez niyetine tükettiklerini söylediler.

Meşe ağacının meyvesi olan meşe palamudunun diyabetten sindirim sistemine kadar birçok hastalığa iyi geldiğini söyleyen Kutbettin Alpaslan adlı vatandaş, "Buraya meşe palamutlarını toplamaya geldik. Hastalıklara karşı şifa deposudur. Çiğ de yeniliyor, pişirilmiş de yeniliyor. Çiğken yediğinde hafiften acımsı bir tadı var ama pişirildiğinde çok güzel bir tadı vardır. Eskiden vatandaşlar bunları satıp geçimini bile sağlıyorlardı. Şu an kimse satmıyor. Herkes çuvallarla toplayıp, kışın çerez niyetine tüketiyor" dedi.