Patron Mutfakta programının yapımcısı Doğukan Erdem Kutlu, Sinop’ta özel bir kolejde düzenlenen TEDx etkinliğinde sahneye çıktı. Kutlu, "Mış Gibi Konuşmayın, Mış Gibi Yaşamayın" başlıklı konuşmasında gençlere samimiyetin, sorumluluk almanın ve sahici iletişimin önemini anlattı.

TGRT Haber’de yayımlanan Patron Mutfakta programının yapımcı ve sunucusu Doğukan Erdem Kutlu, 28 yıllık medya kariyerinden edindiği deneyimleri paylaşarak, başarılı insanların ortak noktasının yaptıkları işi iyi anlatabilmek olduğunu vurguladı. "İletişim sadece düzgün cümle kurmak ya da mükemmel diksiyon değildir. Asıl mesele, sahici ve eylemle tamamlanmış bir iletişim kurabilmektir" diyen Kutlu, etkili iletişimin fark edilmenin, bağ kurmanın ve iz bırakmanın anahtarı olduğunu söyledi.

"Fark oluşturanlar gerçekten yaşayanlar"

Lise yıllarındaki halk oyunları deneyiminden örnek veren Kutlu, takım çalışması ve paylaşmanın kişisel gelişime etkisinden söz etti. "O yıllarda içimden şöyle dedim: ‘Ben insanların hayatına dokunan bir işin içinde olmalıyım.’ Medya sektörünün beni içine çekmesinin nedeni de bu oldu" diye konuştu.

"Sorumluluk almayanın sesi duyulmaz"

İletişimin sadece sözle değil, eylemle de tamamlanması gerektiğini dile getiren Kutlu, gençlere "Sadece konuşmak yetmez; dokunun, üretin, sorumluluk alın" çağrısında bulundu. Gerçekten hayatın içinde olanların, hobileri olanların, paylaşmaktan çekinmeyenlerin fark oluşturduğunu belirterek, "Fabrika sahibi olan bir genci tanıdım. Beş kardeşten biri ama taşın altına elini ilk koyan o olmuş. Fark bu yüzden oluşturulmuş" dedi.

"Mış gibi yapmayın" vurgusu salonda yankılandı

Konuşmasının sonunda "Etrafımızda o kadar çok ‘mış gibi’ yapan var ki. Ama gerçekten parlayanlar, sahici olanlar unutulmuyor" diyen Kutlu, gençleri içten yaşamaya ve hayatın içinde sorumluluk almaya davet etti.

Konuşma, salondaki katılımcılardan yoğun alkış aldı. TEDx Sinop organizatörleri ise Kutlu’ya katılımı ve ilham verici konuşması için teşekkür etti.