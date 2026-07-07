Sinop'ta haziran ayı boyunca gerçekleştirilen fahiş fiyat ve fiyat etiketi denetimlerinde 161 firmada 2 bin 116 ürün incelendi. Denetimler sonucunda 5 ihlal tespit edilirken, toplam 19 bin 865 lira idari para cezası uygulandı.

Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerince 1-30 Haziran 2026 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde fahiş fiyat artışları ile yanıltıcı fiyat etiketlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Denetimler kapsamında 161 firmada toplam 2 bin 116 ürün kontrol edilirken, mevzuata aykırı uygulama tespit edilen 5 işletmeye toplam 19 bin 865 TL idari para cezası kesildi. Açıklamada, haksız fiyat artışları ve fiyat etiketlerinde yer verilen göstermelik indirimlerin neden olduğu tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceği vurgulandı.

Vatandaşların fahiş fiyat veya yanıltıcı etiket uygulamalarıyla karşılaşmaları halinde Alo 175 Tüketici Destek Hattı, Haksız Fiyat Artışı (HFA) Mobil Uygulaması, CİMER veya Ticaret İl Müdürlüğü aracılığıyla şikâyette bulunabilecekleri hatırlatıldı.