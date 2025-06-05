THM Sanatçısı Tuncay Demirtaş’ın Erzurum TRT’de sunduğu ‘Doğudan Sesler’ programı, her hafta alkış toplamaya devam ediyor.

Aşık Yaşar Reyhani Stüdyosu’nda gerçekleşen programın konuk sanatçıları Mahmut Kıvanç ve Fındık Buse Katılmış’tı. Yaklaşık bir saatlik programı başarılı biçimde sunan Tuncay Kemertaş, söylediği türkülerle de izleyicileri büyüledi.

Program sonunda canlı yayına katılan sanatçılarla fuayeye çıkan Tuncay Kemertaş, programı beğeniyle izleyen ERSANDER üyeleri ile toplu fotoğraf çektirdi. Çekim sonrası Tuncay Kemertaş’a Yazar Kadir Sabuncuoğlu, ‘Az Gittik Uzun Gittik’, ERSANDER Başkanı Ümit Gergit de ‘Ümit’çe Bakış’ isimli imzalı kitaplarını hediye etti.