Erzurum’da "Doğu Cephesi Tarihî Alan Başkanlığı Kurulması Çalıştayı" düzenlenecek.

"Doğu Cephesi Tarihî Alan Başkanlığı"na yönelik çalışmaları desteklemek amacıyla; Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Erzurum Valiliğince konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, "93 Harbi’nden Millî Mücadele’ye, Kop Dağı’ndan, Kargapazarı Dağları’na ve Sarıkamış’a kadar uzanan ve "Doğu Cephesi" olarak adlandırdığımız geniş coğrafyada, vatanın savunulması, Misak-ı Milli sınırlarının korunması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin doğu sınırlarının belirlenmesi adına ecdadımız pek çok savaşta şanlı bir mücadele vermiştir. Bu mücadele, bu vatan topraklarının savunulması adına milletimizin azim ve kararlılığını pekiştirmiştir.

Bu tarihî mirasa sahip çıkmak ve kurulması planlanan "Doğu Cephesi Tarihî Alan Başkanlığı"na yönelik çalışmaları desteklemek amacıyla; Valiliğimiz, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalanmıştır.

Protokol kapsamında, 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü, "Doğu Cephesi Tarihî Alan Başkanlığı Kurulması Çalıştayı" düzenlenecektir.

Bu çalıştayın, Doğu Cephesi’nin tarihî, kültürel ve manevi değerleri ile doğal dokusunun korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması yolunda tarihimize ışık tutacak önemli bir adım olacağına inanıyoruz" denildi.