Arpaçay’da jandarma ekiplerince 4 adrese eşzamanlı düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca yasadışı silah ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik, Arpaçay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Arpaçay’da 4 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda jandarma ekiplerince yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 1 tabanca şarjörü, 43 tabanca fişeği, 5 av tüfeği ve 65 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Olay ilgili olarak şüpheli 4 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 1’i alınan ifadesinin ardından serbest bırakılırken, şüpheli 3 kişiye 2521 Sayılı Kanuna Muhalefet kapsamında toplamda 32 bin 655 TL idari para cezası kesildi.