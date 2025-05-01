Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Demir, mesajında şu ifadeleri kullandı, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününün barışın, kardeşliğin ve dayanışmanın güçlenmesine vesile olmasını diliyorum. Ülkemizde ve hatta tüm dünyada yaşayan işçi ve emekçi kardeşlerimizin sıkıntısız bir şekilde huzurla çalışması, haklarının alın terleri kurumadan verilmesi çok önemlidir. İşveren olarak bizler her zaman işçinin ve emekçinin yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle işçi ve emekçi kardeşlerimizin bayramı olan 1 Mayıs’ın barış, dostluk, kardeşlik ve dayanışmanın simgesi olarak kutlanmasını diliyor, çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı, İşçi Bayramını kutluyorum."