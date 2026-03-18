18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla Çıldır'da anlamlı bir tören gerçekleştirildi.

Çıldır 93 Harbi Şehitlik Anıtı önünde düzenlenen tören, aziz şehitlerimizin anısına çelenk sunumuyla başladı. Çıldır Kaymakamı Barış Aytürk, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Mesut Günfer ve Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu tarafından anıta çelenkler sunuldu. Tören, Çıldır Müftüsü Metin Aksoy'un şehitlerimizin ruhu için okuduğu dualar eşliğinde sona erdi.

Program kapsamında ayrıca, şehit öğretmen Sezgin Yolcu'nun kabri ziyaret edilerek dualar edildi.