Samsun’un İlkadım ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen "Doğru Hamle İlkadım Satranç Turnuvası"nın ilçe finali yoğun katılımla gerçekleştirildi.

İlkadım Kaymakamlığı’nın himayelerinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu Samsun İl Temsilciliği iş birliğinde yürütülen "Doğru Hamle İlkadım" Projesi kapsamında düzenlenen final turnuvası Kurupelit Gençlik Merkezi’nde yapıldı. Finale, İlkadım Kaymakamı Abdulkadir Demir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Turan’ın yanı sıra okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Minik sporcuların kıyasıya mücadele ettiği turnuvada, dereceye giren öğrencilere madalya ve kupaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Binlerce öğrenciye ulaşıldı

2023-2024 eğitim-öğretim yılı aralık ayında başlayan proje kapsamında, İlkadım’daki 43 resmi ve özel ilkokulda, 1. ve 2. sınıf düzeyinde öğrenim gören 9 bin 673 öğrenciye temel satranç eğitimi verildi. 425 sınıfta haftada bir saat "serbest etkinlik" ders saatlerinde uygulanan proje, öğrencilerin zihinsel gelişimlerine katkı sağlamayı, özgüven kazanmalarını ve doğru karar verme becerilerini artırmayı amaçlıyor.

14-25 Nisan tarihleri arasında düzenlenen okul içi turnuvalarda dereceye giren 129 öğrenciye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü aracılığıyla lisans çıkarılarak sporcu kimliği kazandırıldı. İlçe finalinde bu öğrenciler, centilmence mücadele ederek satranç tahtasında stratejilerini konuşturdu.

Turnuva sonuçları şu şekilde: Genel Kategori: 1. Sarp Dalyanda, 2. Mehmet Eren Öztürk, 3. Muhammed Fuat Atakol, 4. Atahan İlter Yakut, 5. Erol Baran Kurt , 6. Yusuf Topçu, 7. Uras Asıl Kefeli, 8. Celal Emre Aygün, 9. Göktürk Kulkara, 10. Ömer Asaf Gürdal

En İyi Üç Kadın Sporcu: 1. Sevde Nil Erdem , 2. Çağla Kur Alan ,3. Meryem Arza Pilan

Okul Sıralamaları: 1. Karadeniz İlkokulu: Yusuf Topçu, Celal Emre Aygün, Meryem Arza Pilan 2. Mustafa Kemal İlkokulu: Akif Taha Bayrak, Sevde Nil Erdem, Çınar Kemelek 3. özel bir okuldan: Göktürk Kulkara, Kerem Yiğit Bucan, Atahan Kaş

Yetkililer, "Doğru Hamle İlkadım" Projesi’nin gelecek yıllarda da artarak devam edeceğini, projenin tüm ilçeye yaygınlaştırılması yönünde çalışmaların süreceğini belirtti.