Balıkesir İlahiyat Fakültesi ev sahipliğinde, Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Balıkesir İl Müftülüğü, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Balıkesir Üniversitesi İlmi Müzakere Topluluğu iş birliği ile Uluslararası İlahiyat Araştırmaları Öğrenci Sempozyumu açılış konferansı düzenlendi.

İlahiyat Fakültesi Hasan Basri Çantay Konferans Salonunda düzenlenen ve Bursa Uludağ Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Ahmet Dağ’ın konuşmacı olduğu açılış konferansına; Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Uluslararası İlahiyat Araştırmaları Öğrenci Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanı ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Özkan, Balıkesir İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programın açılış konuşmasını Uluslararası İlahiyat Araştırmaları Öğrenci Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanı ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Özkan yaptı.

Prof. Dr. Ahmet Dağ, "Dine/İslama Bir Muhatap Olarak Yapay Zeka ve Yeni Teknolojiler" adlı, konuşmasında, yapay zekâ ve dijitalleşmenin dinî düşünce üzerindeki etkileri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Etkinlik, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu’nun, Prof. Dr. Ahmet Dağ’a katkılarından dolayı teşekkür ederek bir plaket takdiminin ardından oturumlarla devam etti.

Yedi farklı salonda yirminin üzerinde oturum gerçekleştirilen sempozyumda fıkıh, tefsir, hadis, kelam, tasavvuf, İslam tarihi, din psikolojisi ve din felsefesi gibi hem klasik hem de güncel meselelerle ilgili 115 bildiri sunuldu.