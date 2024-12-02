Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sonbahar Doğa Yürüyüşleri programının son durağı adresi bu kez Elmalı Köyü Aslanlar Göleti Parkuru oldu. 12 kilometrelik parkurda keyifli bir yürüyüş gerçekleştiren doğa tutkunları, uzmanlar eşliğinde hafif egzersiz hareketleri yaptı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Sonbahar Doğa Yürüyüşleri programı Elmalı Köyü Aslanlar Göleti Parkuruyla devam etti. Uzman rehberler eşliğinde keyifli bir yürüyüş gerçekleştiren doğa tutkunları, 12 kilometrelik parkurda doğayla iç içe vakit geçirdi. Güne hafif egzersiz programıyla başlayan katılımcılar, ısınma ve kas germe hareketleri gerçekleştirdi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak gerçekleştirdiğimiz Sonbahar Doğa Yürüyüşleri programı, geçtiğimiz hafta sonu yoğun bir katılımla gerçekleştirilmiştir. Katılan tüm doğaseverlere teşekkür ederiz. Sonbahar Doğa Yürüyüşleri takvimimiz 8 Aralık Pazar günü gerçekleştireceğimiz Göktepe Kömürlük Parkuruyla sona erecek. Programına tüm doğaseverler davetlidir" denildi.