Alanya Belediyesi’nin düzenlediği Alanya Uluslararası Noel Pazarı, 7-8 Aralık’ta gerçekleştirilecek. Etkinlikte ünlü sanatçılar Ömür Gedik ve Baran Aktan ile DJ Kadir Çetin sahne alacak.

Alanya Belediyesi tarafından bu yıl 14.’sü düzenlenecek Alanya Uluslararası Noel Pazarı, 7 Aralık Cumartesi ve 8 Aralık Pazar günlerinde Belediye arkasındaki alanda kurulacak. Renkli etkinlikler ve konserlerle adeta bir şölen havasında geçecek etkinlik, iki gün boyunca yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırlayacak.

Vatandaşları keyifli bir hafta sonu bekliyor

Uluslararası Noel Pazarı’nda, Alanya’da yerleşik yaşayan vatandaşların kendi ülkelerinin kültürlerini yansıtan renkli stantlar yer alacak. Yiyecek, içecek, giyim ve hediyelik eşya stantları ziyaretçileri yeni yıl coşkusuyla karşılayacak. Festival alanında kurulan sahnede birçok dans ve müzik performansı yer alacak. Farklı milletlerin gösterileri ile yüzlerce ülkenin bir arada yaşadığı Alanya’dan kardeşlik ve barış çağrısı yapılacak. Festival alanında çocuklar için de özel bölümler oluşturuldu. Noel Baba gibi çocukların sevdiği karakterler ve oyun alanları ile vatandaşlar, festivale aileleriyle birlikte katılarak güzel bir hafta sonu geçirebilecek. Uluslararası Noel Pazarı’nda ünlü isimler de sahne alacak. Etkinliğin ilk günü saat 18.30’da DJ Kadir Çetin, saat 19.30’da ise sevilen sanatçı Ömür Gedik birbirinden güzel şarkılarını seslendirecek. İkinci gün ise saat 19.30’da Baran Aktan ile eğlence zirveye ulaşacak.

Başkan Özçelik tüm halkı davet etti

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik birbirinden renkli etkinliklerle gerçekleştirilecek Noel Pazarı’na tüm vatandaşları davet etti. Başkan Özçelik, “Geleneksel hale gelen ve Alanya ile özdeşleşen Noel Pazarı’mızı bu yıl 14. kez açıyoruz. Vatandaşlarımız için oldukça renkli ve güzel bir program hazırladık. Farklı kültürleri tanıma fırsatı bulacağımız Noel Pazarı’nda sevgi, saygı ve hoşgörü içerisinde yaşadığımız Alanya’mızdan tüm dünyaya birlik ve beraberlik mesajı vereceğiz. Her detayını düşündüğümüz Noel Pazarı’mıza tüm halkımızı ve yerli, yabancı misafirlerimizi davet ediyorum” dedi.